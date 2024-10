Pietrosella a célébré sa Fête de la Transhumance en mémoire des traditions pastorales corses

La municipalité de Pietrosella s'est toujours engagée à renforcer le "vivre ensemble" entre ses habitants et les villages alentour. C’est dans cet esprit qu'est née, il y a quelques années, la Fête de la Transhumance. Cet événement annuel, organisé en octobre, puise ses racines dans la tradition des bergers qui ramenaient autrefois leurs troupeaux des pâturages d'été. À l'époque, c'était un moment fort de rassemblement, où les villages se retrouvaient pour maintenir des liens sociaux essentiels.Bien que les troupeaux ne descendent plus vers les plaines aujourd'hui, la Fête de la Transhumance demeure un rendez-vous culturel incontournable. Festive et conviviale, elle célèbre les traditions pastorales tout en redonnant au village son rôle central d'autrefois. Cette année encore, malgré un temps capricieux, la fête a attiré de nombreux visiteurs venus goûter à cette expérience unique.Le programme, riche et varié, était conçu pour immerger petits et grands dans l’univers corse. Sur la place du village, un marché de producteurs et d'artisans offrait un large éventail de produits locaux : fromages, huiles d'olive, miels, et bien d'autres trésors du terroir. Outre les saveurs locales, les visiteurs pouvaient découvrir des objets artisanaux tels que des huiles essentielles, de la vannerie et des outils anciens présentés par Marius, un passionné de la tradition insulaire.