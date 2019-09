Pietrosella : Un broyeur à la disposition des habitants

Dès le 16 septembre, et ce pour une durée de six mois, un broyeur à végétaux individuel sera mis à disposition des administrés de la commune, ils n’auront qu’à s’inscrire sur la liste des réservations pour emprunter le broyeur, l’utiliser et le ramener !



Ce projet à pour but premier de réduire le brulage des déchets verts sur la commune et ainsi d’améliorer la qualité de l’air, mais pas uniquement. En participant au projet du CPIE d’Ajaccio la commune de Pietrosella participe également à un objectif plus global, partagé par les deux entités : la sensibilisation des particuliers aux risques environnementaux et sanitaires sur le brulage des déchets verts à l’air libre et la sensibilisation des bénéfices de l’utilisation des broyats.



Ce temps passé avec les usagers est également mis à profit pour sensibiliser sur le risque incendie lié au brulage et la valeur du compostage pour la réduction des ordures ménagères.



A l’issu de ces six mois de test et en fonction des résultats obtenus, des décisions seront prises afin de pérenniser le service.



Ouverture des inscriptions le lundi 16 septembre, merci de contacter la mairie de Pietrosella pour tout renseignement ou pour vous inscrire : 0495535050.