Pietralba, Urtaca, Lama et Novella : devoir de mémoire intercommunal

Le fonctionnement est assez structuré et s’articule autour d’une collaboration étroite entre les maires des quatre communes et le président de l’association, d’Anciens Combattants Paési di l’Ostriconi. Depuis 30 ans, ils organisent ces commémorations de manière itinérante : les participants se déplacent d’un village à l’autre selon un horaire prédéterminé. Chaque village honore son monument aux morts, et la commune qui clôture les cérémonies accueille une réception pour tous les participants, renforçant ainsi l’esprit de fraternité entre ces petites localités.



Ce système, en plus d’assurer la solennité des cérémonies patriotiques, permet de renforcer les liens entre les élus, les anciens combattants, et les habitants, qui n’ont pas souvent l’occasion de se rencontrer. Il contribue également à renforcer la cohésion intercommunale, un atout précieux dans une société en constante évolution.



Cette initiative montre l’importance du devoir de mémoire et son rôle dans la consolidation d’une solidarité locale, tout en apportant une dimension humaine et fraternelle aux commémorations patriotiques.



Ce lundi encore, sur le rythme qui est le leur depuis plusieurs années, ils ont successivement rendu hommage à tous les soldats des quatre communes tombés lors de la Grande Guerre.