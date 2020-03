Pietracorbara : Une voiture chute 20 mètres dans un ravin

Une voiture avec à son bord un couple de personnes agées est tombée en bord de mer dans le Cap Corse après une chute de plus de 20 mètres dans un ravin. L'accident qui a eu lieu ce lundi 2 mars vers midi sur la RD80 dans la commune de Pietracorbra, entre la marine et la tour de l'Osse a mobilisé 18 secouristes et 6 véhicules partis lesquels les sapeurs-pompiers de Luri et l’équipe d'intervention du GRIMP.

L'homme, âgé de 80 ans, a été extrait du véhicule et la passagère, âgée également de 80 ans, souffrait de douleurs au bras droit ont été transportés au centre hospitalier de Bastia.