Picard, l'enseigne qui maintient des prix équitables en Corse malgré la cherté de la vie

Le verdict de L’INSEE est tombé il y a quelques jours et n’a pas étonné les insulaires : en 2022, l’écart des prix des produits du quotidien atteint 7% entre la Corse et le continent, grimpant parfois jusqu’à 10 et 12% sur certains biens de consommation. Des différences de prix touchant autant les biens que les services, dont la valeur est en moyenne 11% plus élevée en Corse selon l’INSEE.

Face à cette conjoncture, chacun y va de sa petite astuce et puis, il y a les enseignes qui jouent franc- jeu. Ainsi la marque Picard pratique les mêmes prix sur tout le territoire français et sur toute la Corse. Les clients des magasins Picard à Bastia et à Porto-Vecchio - le second magasin a ouvert il y a à peine quelques jours - peuvent ainsi profiter des mêmes tarifs que ceux pratiqués en Île-de-France, en Bretagne, dans la région Centre…



Une nouvelle enseigne pour la région porto-vecchiaise, avec un magasin profitant du dernier concept Bienvenue en cuisine



Situé à l’espace Poretta, route de Bastia, ce dernier magasin Picard ouvert sur l’île profitera des 250 nouveaux produits annuels, ainsi que du nouveau concept Bienvenue en cuisine : coin épicerie et bar à vins attendent la clientèle du magasin, qui pourra également profiter de son îlot central pour s’installer et déguster les produits Picard. Des produits sans colorants artificiels, sans édulcorants ni exhausteurs de goût. Et parmi la gamme, en plus des prix alignés aux prix nationaux, les clients pourront retrouver en rayons plus de 300 produits à moins de 3€. Henriette Bourdiec, franchisée Picard à Bastia et Porto-Vecchio, nous confie : ‘’Nous sommes convaincus que ce nouveau magasin sera couronné de succès et nous sommes impatients d'accueillir nos clients pour leur faire découvrir l’ensemble des produits de la marque ! Nous tenons à souligner que nous appliquons les tarifs nationaux, ce qui garantit à nos clients de bénéficier des mêmes prix que sur le continent.’’