Pianottoli-Caldarello : un incendie criminel détruit une résidence secondaire

Un incendie a détruit une maison individuelle la nuit dernière à Chevano, commune de Pianottoli-Caldarello. Sur la résidence secondaire, propriété de continentaux et inoccupée au moment des faits, des inscriptions “Per Yvan” , "Fora a Francia", "IFF", (ndlr I Francesi Fora) et un nouveau tag "Action des jeunes pour la renaissance de la Corse", ainsi que le sigle "AJRC" ont été découvertes, mais pour le moment l'attentat n'a pas été revendiqué et "les tags restent à identifier", indique le parquet d'Ajaccio qui a ouvert une enquête pour destruction volontaire par incendie, confiée conjointement à la section de recherche de la gendarmerie de Porto-Vecchio et à la police judiciaire.

Le procureur de la République d'Ajaccio, Nicolas Septe, a aussi indiqué que le parquet national antiterroriste avait été avisé.