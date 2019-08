Pianellu : le KTP MMA Scola de Furiani au cœur de la Corse

A cette occasion, le KTP MMA Scola de Furiani, une référence du MMA insulaire, avait la responsabilité de présenter toutes les facettes de cette discipline de combat .Le MMA, qui autorise les percussions debout, les phases de lutte, les projections et le combat au sol, apparaît comme le sport de combat complet adapté à tous, tant sur les plans technique et physique que sur le cardio, sans oublier l’aspect combattif qui est adapté au self-défense.



L"équipe du KTP composée de nombre de ses champions et championnes de la discipline s'est employée à faire découvrir aux nombreux enfants présents les charmes du MMA de façon récréative. Certains adultes se sont laissés tenter, eux aussi, par une petite séance de pao qui leur a laissé un sentiment de bien être.





Normal dès lors que la présidente du KTP MMA Scola, Beatrice Boigeol-Baggioni, se soit montrée particulièrement satisfaite de cette initiative qui fera certainement des émules.

En tout cas, elle n'a pas manqué de remercier tous les acteurs qui ont rendu possible cette journée, "démontrant une fois de plus, que ces disciplines de combat étaient porteuses de plaisir, d’équilibre, de valeur de respect et de gentillesse, valeurs qui paraissent malheureusement aujourd’hui en voie de disparition"