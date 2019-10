Philippe Hermenier, "Meilleur Ouvrier de France en Pâtisserie 2011", rend visite aux apprentis insulaires

Son secret : des recettes de base, telles que la pâte à croissant ou la pâte à brioche, "pour garder le côté fondamental des fabrications" mais en y apportant quelques déclinaisons. "On doit apporter quelque chose en plus, en respectant le goût des consommateurs, sans pour autant partir dans des délires d'arômes un peu trop compliqués : j'ai essayé de proposer quelque chose de rationnel comme des brioches feuilletées ou encore des fourrages orange ou chocolat."



Malgré la trentaine de boulangerie en Haute-Corse qui est rattachée au Syndicat des boulangers-pâtissiers de Corse, seulement une poignée ont pu participer à cette journée. "On a réduit le nombre aujourd'hui, pour pouvoir proposer un atelier travail de qualité, mais loin de nous l'idée de faire des sélections" a précisé Marc Ventura, artisan-boulanger à Pietranera, pour qui "c'est essentiel d'avoir des formations ou des concours qui permettent aux artisans d'échanger entre eux, et de jauger leur niveau, toujours avec l'objectif de s'améliorer".

Un avis partagé par Christian Straboni, 27 ans, qui a eu l'aubaine d'assister à cette journée : "C'est un vrai plaisir d'avoir travaillé et échangé avec Philippe Hermier, qui reste quand même une référence dans notre domaine, et c'est toujours positif d'apprendre de nouvelles techniques."

Une journée pour le moins enrichissante donc, qui devrait permettre à tout ce beau monde de se préparer à la prochaine échéance : un concours national de boulangerie-pâtisserie du côté d'Avignon, qui arrive bientôt.