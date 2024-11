Petrosu : indignation après des vols au cimetière di u Casone

"On ne pensait jamais voir ça dans notre commune." C’est avec ces mots empreints d’indignation que la mairie de Petrosu a dénoncé, via les réseaux sociaux, les vols commis dans la nuit du 27 au 28 novembre au cimetière di u Casone, situé à Casa Pieraggi. Jardinières, compositions florales et bougies ont été dérobées sur des tombes récemment fleuries, suscitant stupeur et colère parmi les habitants.

Dans son post Facebook, la commune n’a pas mâché ses mots pour qualifier ces actes : "Des voleurs sans scrupules n’hésitent plus à piller les tombes des défunts." Ces vols interviennent peu de temps après la Toussaint, période durant laquelle les familles rendent hommage à leurs proches disparus en embellissant leurs sépultures." Le message, conclu par un cinglant "Vergogna à elli !", appelle les victimes à se manifester en mairie ou à porter plainte directement auprès de la gendarmerie.



Une plainte et des mesures renforcées

La mairie de Petrosu a annoncé son intention de porter plainte contre X dès ce vendredi 29 novembre à la gendarmerie de Vezzani. En parallèle, des mesures de sécurité seront renforcées pour éviter que de tels actes ne se reproduisent la mairie fermera le cimetière en dehors des heures d’ouverture et intensifiera la surveillance.