Petr’Anto Tomasi : « L’Etat met une tutelle sur la Collectivité de Corse et bafoue le Statut particulier »

- Pourquoi avoir lancé une telle charge contre l’Etat ?

- C’est plus qu’une charge ! C’est, d’abord, un constat appuyé sur des éléments factuels qui doivent amener une réponse de la part des élus nationalistes et, donc, des membres de la majorité territoriale. Ce constat, aujourd’hui, n’est plus celui d’un simple refus de toute avancée politique pour la Corse – c’est la situation que nous avons connue pendant plusieurs années -, mais d’un grignotage, d’une remise en question, d’un mépris généralisé à l’égard du Statut particulier, et donc, d’un retour en arrière par rapport à des engagements politiques qui ont été pris de façon constante et réitérée par différents gouvernements français depuis au moins 30 à 40 ans. La situation nous paraît très grave par rapport à la légitimité démocratique de notre Assemblée et à ce que nous sommes en capacité de faire pour changer la vie des Corses. Surtout c’est un recul par rapport à l’évolution de la situation politique depuis plusieurs décennies. Ce n’est pas acceptable !



- Quels sont les éléments factuels qui vous permettent d’affirmer cela ?

- Je vais prendre deux exemples concrets. Le premier concerne l’urbanisme. On voit bien, - mais c’est une tendance plus lourde – que l’Etat est en train de réintroduire des formes de tutelle sur la Collectivité de Corse, c’est-à-dire d’aller à rebours, même pas d’une autonomie, mais de toute forme de décentralisation. La Corse, à travers le Statut de 2002, issu des Accords de Matignon, et une modification législative datant de 2011, est le seul territoire de niveau dit « régional », la seule collectivité à statut particulier, à pouvoir élaborer de façon exclusive un document politique et d’aménagement du territoire qui s’appelle le PADDUC. Ce document créait des règles de droit, de véritables normes opposables. L’Assemblée de Corse était totalement maître de son élaboration du début jusqu’à la fin. Or, par l’intermédiaire de la loi ELAN, l’Etat introduit de nouvelles dispositions concernant le PADDUC et l’urbanisme, mais soumet les décisions que prendra l’Assemblée de Corse à l’approbation du préfet. C’est exactement la situation qui prévalait en France avant 1982 et avant la décentralisation. C’est, pour nous, totalement inacceptable d’autant qu’on le retrouve dans d’autres secteurs !



- Cela veut-il dire que le PADDUC n’a plus force de loi ?

- Non ! Cela veut dire que sur certains éléments apportés par la loi ELAN, l’Assemblée de Corse pourra délibérer et prendre des mesures, mais l’Etat aura le dernier mot par l’intermédiaire de la Préfectorale qui aura loisir d’approuver ou pas les décisions prises par l’Assemblée de Corse. Ce qui n’est absolument pas le cas de la totalité du document voté en 2015. On retrouve ce type de tutelle ailleurs. Lorsque la loi a introduit le SRDE2I (Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation), qui est le pendant du PADDUC en matière économique, l’Assemblée de Corse aurait du avoir le pouvoir plein et entier de l’approuver. Là encore, dès 2015, l’Etat a soumis l’approbation de ce document à l’accord préalable du Préfet. Dans quantité de domaines, notamment à travers la contractualisation financière imposée à la Collectivité de Corse, l’Etat reprend la main et bafoue tous les acquis politiques de ces 40 dernières années. Cela a été le cas lorsque il a supprimé de façon unilatérale la compétence Apprentissage, issue du Statut particulier. Comme il l’a supprimé à toutes les régions, il l’a supprimé à la Corse. Or, la Corse n’est pas une région, ce n’est pas une collectivité de droit commun. Elle a un Statut particulier qui est le fruit de l’histoire et des circonstances politiques.



- Estimez-vous que le Statut particulier est remis en cause ?

- Non ! Il est acquis politiquement, mais il est fragile juridiquement parce qu’il dépend de la loi, pas de la Constitution. C’est aussi une raison pour laquelle, dans le cadre d’une évolution statutaire par étape, nous sommes favorables à une révision constitutionnelle réelle qui garantit un véritable Statut pour la Corse avec de véritables compétences. Mais il y a un principe général en droit qui dit que jamais une loi générale peut remettre en cause une loi spéciale.



- Qu’est-ce que cela signifie concrètement en matière de décentralisation ?

- Cela signifie qu’une loi, qui concerne les régions, ne doit pas remettre en cause le Statut particulier de la Corse, tout simplement parce que la Corse n’est pas une région. Le gouvernement et le parlement français sont dans une démarche visant à réduire le spectre de ces compétences. Raison pour laquelle il faut sécuriser, juridiquement et politiquement, le Statut particulier, et aller vers davantage d’avancées, notamment en matière fiscale où il y a un véritable danger.