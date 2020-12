"Petits artistes de la mémoire" : prix académique et second prix national pour le CM2 de l’école « U Principellu » de Furiani

Le concours « les petits artistes de la mémoire » destiné aux élèves des classes de CM1et de CM2, et organisé par l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, en partenariat avec les services de l’Éducation Nationale, a pour objet de préserver et de transmettre à la jeune génération la mémoire des combattants de la Grande Guerre. Pluridisciplinaire (histoire, littérature et arts plastiques entre autres) et ouvert à la créativité des participants, ce concours qui a vu le jour en 2006 à l’occasion du 90ème anniversaire de l’ONACVG (Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre) invite les élèves de CM1-CM2, encadrés par leur enseignant, à s'approprier l'histoire du conflit par l'élaboration d'une production artistique sur l'itinéraire d'un poilu sur le front. Ce concours scolaire, ouvert prioritairement aux classes de CM2, Il vient combler, auprès des plus jeunes, la disparition des derniers témoins de la Grande Guerre.



Le travail de réflexion des élèves de Furiani s’est articulé autour de trois grandes étapes : sélection d’un "Poilu" originaire de leur commune; recherche d’informations sur la Grande Guerre et sur le parcours du soldat choisi et réalisation par la classe d’une œuvre mémorielle, sous forme d’un carnet artistique retraçant l’histoire de ce poilu combattant et intégrant les réflexions menées autour de l’héritage contemporain de la Grande Guerre

Pour ce concours, les élèves de Furiani ont retracé le parcours de Paul Marietti et de ses deux frères, Xavier et Vincent, tous trois plongés dans la tourmente de la Première Guerre mondiale.

Avec ce prix, l'académie de la Haute-Corse comptabilise depuis 2010, 8 récompenses nationales, pour 10 participations, dont 3 premiers prix.