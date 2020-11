Petite baisse du prix de l’essence en Corse

Corsica Statistica note ainsi un repli de 0,4 % pour l’essence par rapport au mois de septembre et 0,8% pour le gazole. Sur un an, le SP95 et le gazole enregistrent toujours une baisse significative de leur prix moyen, respectivement -10,3 % et -13 %.Entre les mois de septembre et d’octobre 2020, les prix à la consommation du SP95 et du gazole diminuent en moyenne :baisse de 0,6 centime d’euro par litre (-0,4 %) pour le sans plomb 95 et de 1,1 centimes d’euro par litre (-0,8 %) pour le gazole.Dans cette période, le prix moyen du SP 95 s’élève à 1,461 €/l. En Corse-du-Sud, le prix moyen, en baisse de -0,3 %, s’établit à 1,461 €/l tandis qu’en Haute-Corse le prix accuse une hausse de 0,4% avec une valeur moyenne de 1,465 €/l,Pour le Gazole, le prix moyen du gazole s’élève à 1,351 €/l. En Corse-du-Sud, il est de 1,350 €/l et en Haute-Corse, de 1,355 €/l avec des baisses respectives de 1 % et de 0,6 %. Ecart avec le continentEn octobre, le différentiel entre les prix moyens au litre de la Corse et du continent diminue pour le SP 95 comme pour le gazole contrairement au mois de septembre.Pour le SP 95, l’écart moyen des prix est de 12,86 centimes d’euro contre 13,46 centimes en septembre 2020 soit -4,5 %.Pour le Gazole, l’écart est de 14,85 centimes d’euro contre 15,72 centimes d’euro en août 2020 soit (-5,5 %).