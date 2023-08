Pétanque : c’est parti pour A Bucciata Bastiaccia

Comme on ne change pas une équipe qui gagne, Jean-Charles Lamperti, président de la Boule du Prado qui organise cet évènement, a reconduit à peu de choses près le schéma habituel de la compétition. « Aujourd’hui on est très heureux, car on renoue avec la tradition après une saison blanche l’an passé » souligne J.-C. Lamperti. « On est dans le schéma des années précédentes avec toutefois une surprise de dernière minute, on a rajouté une doublette ouverte à tous, à élimination directe, le vendredi soir ».





Attendu par les cadors, ils seront plus de 220 en lice, l’International Pierrot Lamperti se déroulera à partir de samedi.

Très médiatisé, ce concours de boules est aussi l’occasion de faire venir les plus jeunes à la discipline. «On manque vraiment de structures pour les accueillir, on manque aussi de dynamisme au niveau des écoles. Faut qu’on y travaille au niveau du comité et de la ligue corse. Le but serait de faire sortir des champions. On en a déjà quelques-uns au niveau des seniors ».





Autre bouliste très heureux du retour de A Bucciata, Lino di Franco, le président de ligue corse de pétanque : « Pour nous c’est un évènement essentiel, une belle vitrine pour notre sport et pour la Corse. C’est un rendez-vous incontournable de la saison de pétanque. Un seul petit bémol c’est que se déroulent en même temps sur le continent, le Championnat de France de doublettes mais je peux vous assurer qu’on aura la qualité au rendez-vous sur la place Saint-Nicolas ».

Le président souligne aussi la bonne santé de la discipline sur l’île avec 27 clubs chapeautés par les comités de Corse du sud et de Haute-Corse et la ligue. Côté résultats aussi, une année faste avec des podiums individuels et par club. « C’est une année exceptionnelle pour nous et ça nous encourage à aller plus loin et obtenir plus de licenciés ».





Après le Concours famille (1 femme + 1 homme + 1 enfant) de ce mercredi, place jeudi au Concours promotionnel de la pétanque puis le Concours people vendredi.

Samedi 26 août sera très chargé avec les premières joutes du Concours international Pierrot Lamperti (triplettes), le Grand Prix féminin (doublettes). Les finales se dérouleront dimanche avec en parallèle le Concours adolescents.