Pétanque à Porto-Vecchio : Ouverture victorieuse pour Benedetti-Chaboche au Festibocci

Un coup d'envoi en soirée qui s'est déroulée sous la forme d'éliminations directes. Au fil des tours on retrouvait en deuxième partie de nuit le top huit de ce concours inaugural.



Des quarts de finale qui permettaient à la doublette Brigato-Leandri d'éliminer Sini-Agueli 13 à 8. Les sociétaires de l'Alcudina Branca-Bellotti s'imposaient face à D'Angelo-Bauchet (13-10) dans les deux autres quarts de finale, le duo Poli-Beaumont sortait Lozano-Battesti (13-11), alors que Benedetti-Chaboche éliminait Tomasini-Plu 13 points à 7.



En demi-finale Brigato-Leandri prenait le meilleur sur Poli-Beaumont (13-9) alors que Benedetti-Chaboche l'emportait sur Branca-Bellotti (13-11).





La finale s'est jouée aux alentours de 4 heures du matin et a vu Benedetti-Chaboche remporter la partie décisive sur Brigato-Leandri 13 points à 6 et ainsi s'adjuger le premier concours du Festibocc nouvelle version.



Cet après-midi ce sont les triplettes qui ont pris possession des terrains porto-vecchiais. Ce sont 53 équipes qui ont pris part à la phase de poules avant de rentrer dans le cycle des parties couperets.