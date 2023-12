Personnalité corse de l'année 2023 : et si c'était Laurent Marcangeli ?

« Nous devons prendre conscience de la précocité croissante de cette puberté numérique et de la puissance des outils mis à disposition de nos jeunes, et ne pas nous contenter d’observer les potentiels dommages. Nous devons agir pour poser les garde-fous indispensables à leur protection », avait encore souligné Laurent Marcangeli, pointant que les réseaux sociaux « bien qu’ils puissent être un espace d’opportunités pour les jeunes utilisateurs sont aussi le lieu de convergence de risques multiples », comme le harcèlement, les défis, parfois dangereux, auxquels ils peuvent être soumis, les fake news qu’ils ingèrent « alors que leur esprit critique n’est pas encore pleinement forgé », ou encore l’exposition « plusieurs heures par jour à des standards de beauté inatteignables sauf recours à la chirurgie esthétique » et à des contenus pornographiques. De facto, face aux risques psychosociaux et psychologiques qui peuvent en découler, le président d’Horizons affirmait qu’il était « nécessaire de poser des limites dont le dépassement doit être plus sévèrement sanctionné ».





La suite ?

Après son adoption par le Sénat le 23 mai 2023 et accord en commission mixte paritaire le 20 juin, l'Assemblée nationale avait adopté, à l'unanimité, la version finale de la proposition de loi le 28 juin 2023. Le Sénat l'avait définitivement votée, à l'unanimité, le 29 juin 2023.

Le gouvernement avait engagé la procédure accélérée sur ce texte le 28 février 2023.

La loi a été promulguée le 7 juillet 2023. Elle a été publiée au Journal officiel du 8 juillet 2023.