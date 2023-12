Personnalité corse de l'année 2023 : et si c'était Ambre Acquaviva ?

Dans un premier temps, découvrez chaque jour le portrait de la personnalité retenue par la rédaction de CNI. À partir du 25 et jusqu'au 31 décembre. vous pourrez exprimer vos préférences à partir du système PollUnit que vous trouverez sur notre site et nos réseaux sociaux. Attribuez alors le nombre de points (des cœurs en l'occurence) proposés - de 1 à un maximum de 5 - à votre personnalité préférée. Vous n'avez droit qu'à un seul vote. Le 31 décembre à 23h59 le système, une fois toutes les vérifications effectuées, rendra son verdict : on connaîtra à ce moment-là l'identité de la personnalité corse de l'année 2023 désignée par les lecteurs de CNI