En Corse, 9 blogueurs et journalistes italiens invités pour promouvoir le tourisme gastronomique

Cette collaboration entre la CCI de Corse, l'ATC et Corsica Ferries n'est pas nouvelle. Depuis plusieurs années, ces partenaires organisent des séjours hors saison pour renforcer la notoriété de la Corse auprès du public italien, promouvoir les courts séjours durant les longs week-ends hors saison, et mettre en avant la proximité et l'attractivité de la Corse pour la clientèle italienne. Ils visent également à s'aligner avec la politique régionale de développement du tourisme durable en ciblant les ailes de saison et en sélectionnant des produits d'excursion répondant à des critères environnementaux.

L'Italie, premier marché émetteur étranger pour la Corse, représente 28 % des touristes étrangers avec 2,21 millions de nuitées. La hausse du trafic maritime observée en 2023 (+8 %) se confirme en 2024 avec une augmentation de 16 % sur les quatre premiers mois, totalisant 110 600 passagers. Cristina Pizzutti, responsable communication et marketing de Corsica Ferries pour le marché italien, met en avant « l'importance croissante des médias traditionnels et innovants, qui jouent un rôle stratégique dans l'influence positive des flux touristiques et la visibilité de l'entreprise." L'Italie est en effet le deuxième marché le plus important pour Corsica Ferries, avec plus de 250 000 visiteurs italiens en 2023.

"Le contenu du voyage permettra aux participants de créer plusieurs reportages thématiques, diffusés pendant et après le voyage pour partager leur expérience authentique." explique la CCI "Une étape importante" dans la stratégie de promotion de la Corse, "visant à attirer un public italien avide de découvertes gastronomiques et culturelles, tout en soutenant le développement durable et le tourisme responsable."