Le 1Village de Santé et de Prévention de Corse, organisé par le CPIE A Rinascita, soutenu par l’Agence Régionale de Santé de Corse, le Centre Hospitalier Corte Tattone, la mairie de Corte, la Collectivité de Corse, la Mutuelle de la Corse, la Mutualité française, la CPAM, la Carsat et l'Agirc-Arrco, vous accueillerasur le site de l’Hôpital Intercommunal de Corte-Tattone.Parrainé par le Pr Fabrice Barlesi, Directeur Général de l’Institut Gustave Roussy à Villejuif, cet événement communautaire crucial vise à réunir en un même lieu les usagers et tous les acteurs du réseau professionnel de santé en Centre Corse, associations, intervenants spécialisés ou ressources locales, afin d'encourager l'adoption de modes de vie sains, la prévention des maladies et l'éducation à la santé pour tous.À travers des stands d'information et de démonstration, des conférences, des ateliers interactifs, des jeux de prévention, des initiations aux gestes qui sauvent, des tests et dépistages ou des expositions thématiques, cet évènement sans précédent sur notre territoire offre une expérience immersive et éducative, afin de sensibiliser le public à des sujets de santé variés, tout en favorisant la collaboration et l'accès aux soins pour tous.Cette manifestation est ouverte au grand public, praticiens, patients, universitaires, scolaires.Entrée gratuite.Pour plus d’info : https://urlz.fr/qw6R ou 04.95.54.09.86.