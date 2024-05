Documentaire - Après Cannes, Bastia : "L'espoir au cœur du chaos" au Studio

Auteur, réalisateur, producteur, Campà se considère comme un orpailleur de l’image, en quête de sujets forts, sincères et honnêtes, de personnages extraordinaires et d’histoires inspirantes. Voyageur-baroudeur, il aime la rencontre avec l’autre et sa culture. Il a fait sienne la formule de St-Exupery « nos différences nous enrichissent ». Pendant 30 ans, il a été reporter et script-doctor en France, aux Etats-Unis, en Angleterre et au Moyen Orient. Il est actuellement correspondant pour divers médias de la presse internationale.