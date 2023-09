Jeune infirmière à l’hôpital de Bastia, Ambre Acquaviva décroche l’argent aux WorldSkills

C’était pour elle avant tout une « expérience supplémentaire à (son) parcours scolaire ». Ambre Acquaviva, infirmière calvaise de 21 ans, vient de remporter la médaille d’argent dans la catégorie « soins infirmiers » lors de la 47e édition des WorldSkills. Comme 13 autres jeunes apprentis de la Squadra Corsa, Ambre Acquaviva s’est envolée pour Lyon du 13 au 16 septembre afin de participer à ce concours, anciennement nommé Olympiade des Métiers, qui a pour but de promouvoir la formation professionnelle. Au terme de trois jours de compétition, elle a offert une belle récompense à la Corse qui se distingue pour la première fois dans cette discipline.



Sélectionnée en mars dernier lors de la manche régionale alors qu’elle était encore étudiante à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI- de Bastia, la jeune femme s’est depuis préparée grâce aux précieux conseils de sa coach Nathalie Courbet, cadre de santé et formatrice qui l’a accompagnée jusqu’au concours. Sous ses yeux, elle a brillamment les 11 mises en situation, durant lesquelles elle a notamment dû montrer son savoir-faire pour prodiguer un soin d'urgence, planifier des soins sur différents patients sur l'ensemble d'une journée, préparer des pousse-seringues électriques avec calculs de dose, ou encore pour s’entretenir en anglais avec un patient. Des épreuves pour lesquelles la jeune infirmière a su mobiliser les compétences qui lui ont été enseignées durant ses trois années d’apprentissage au sein du centre de formation bastiais pour s’illustrer. « Nous sommes évalués sur tout, la technicité, l'organisation, l'ergonomie … Je me suis dit que c'était certes une compétition, mais même que je n'allais pas jouer de comédie, et agir comme je l'aurais fait dans une situation réelle », explique-t-elle en confiant qu’elle n’imaginait pas finir seconde de sa catégorie. « Il y avait du niveau ! Mais après, je savais que je n'avais pas fait mal parce que même si je faisais ça pour participer et pas forcément pour gagner, je m'étais dit que quand je serai en épreuve, je ferai les choses au mieux, car je suis perfectionniste », glisse-t-elle en se disant très heureuse d’avoir pu porter haut les couleurs de la Corse.