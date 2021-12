Personnalité corse de l'année 2021 : et si c'était le docteur François Pernin ?

Ancien c hef du service de chirurgie urologique du Centre hospitalier de la Miséricorde à Ajaccio et p résident de la Coordination interassociative de lutte contre l’exclusion (CLE), le docteur François Pernin est devenu une personnalité incontournable en Corse lorsqu’il s’agit de défendre les plus pauvres, ceux que l’on n’entend pas, et de se battre contre la précarité qui frappe notre île. Le médecin, qui travaille pour "identifier les causes qui génèrent la précarité en Corse et dans ses micro régions", est à l'origine d'un projet de création d’un Samu Social en Corse qui pourrait voir le jour courant 2022. B énévole depuis le début de la pandémie, il a été, c ette année, décoré de la légion d’honneur pour son action dans la lutte contre le Covid, sans oublier son engagement auprès des plus démunis. C'est donc pour son action en faveur de la lutte contre la précarité, l’exclusion et la pauvreté, pour ses valeurs et les motivations qui l’animent et le poussent à s’investir au service des autres, avec humanité, humilité… et humour que la rédaction de CNI a décidé d'insérer son nom parmi ceux des 24 personnalités de l'année pour lesquelles vous pourrez voter entre le 25 et le 31 décembre.