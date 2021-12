Personnalité corse de l'année 2021 : et si c'était Clément Albertini ?

Tenace, Clément Albertini l'est assurément.

Recalé une première fois à "The Voice" il est parti peaufiner ses gammes à Nancy. A l'évidence il a bien retenu la leçon.

En 2019 il est revenu plus fort dans la même émission au cours de laquelle, sous l'aile protectrice de Soprano, le jeune bastiais est allé en finale. Une belle récompense pour Clément qui lors de son premier passage n'avait suscité qu'indifférence chez les coaches.

Cette année - le 9 juillet toujours avec Soprano - il est revenu sur le devant de la scène avec "Fou de toi", un titre entraînant qui raconte l'histoire d'un homme dans une phase post-rupture amoureuse et dont le clip sorti en Septembre 2021 a été visionné près de 800 000 fois sur YouTube.

Au-delà de résultat, qui aurait être plus probant encore sans la crise sanitaire, c'est son talent, son cheminement et sa ténacité qui ont débouché sur cette réussite; qui valent à Clement d'avoir été retenu par la rédaction de CNI parmi les 24 personnalités qui seront soumises à votre choix dans quelques jours.