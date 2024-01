Permis à 17 ans à partir du 1er janvier 2024 : En Corse, les moniteurs d'auto-écoles partagés

Passer son permis à 17 ans ? C’était une mesure phare annoncée en juin dernier par la Première ministre Élisabeth Borne : "Cela concerne tous les jeunes (...), mais cela n'intéresse pas forcément un jeune qui habite dans une ville très bien desservie par les transports en commun (...). Par contre, il y a des territoires dans lesquels le jeune qui doit aller dans son centre de formation et l’entreprise, c'est une véritable galère, et permettre de passer plus tôt le permis de conduire, je pense que c’est un vrai plus pour ces jeunes", avait précisé la cheffe du gouvernement.



Cet âge abaissé pour commencer à conduire de manière autonome vise notamment à permettre aux jeunes vivant dans des régions mal desservies par les transports publics de se déplacer plus facilement, par exemple vers leur lieu de formation, mais surtout à faciliter leur entrée dans la vie active. « Je ne suis pas contre d’abaisser l’âge de la conduite, loin de là, je reste juste sceptique. explique Jean-François Fabiani, gérant de l’auto-école A Culomba à Ajaccio. On peut dorénavant passer la conduite accompagnée à partir de 15 ans, il y a maintenant des voitures sans permis dès 14 ans partout dans la ville. J’imagine que si on autorise tout cela, c’est pour de bonnes raisons. Maintenant, l’âge de cela ne veut pas forcément dire quelque chose. On peut être mature à 16 ans sur la route, et ne pas l’être du tout à 18 ans, alors heureusement il y a un examen à passer pour réguler tout cela. Après, il y a le contexte familial à prendre en compte. Est-ce que toutes les familles pourront se permettre d’acheter une voiture à leur enfant de 17 ans ? Je m’interroge sur tout cela. En tout cas la demande est très forte. J’ai eu des jeunes qui sont venus faire les dossiers d’inscription alors que je n’étais même pas au courant du décret d’application ! ».



Un temps de décalage avec la conduite accompagnée réduit

Le permis à 17 ans révolus permettra aux jeunes détenteurs de la conduite accompagnée d'obtenir plus vite leur sésame. En effet, depuis 2015, il est possible de démarrer l'apprentissage anticipé de la conduite (AAC) dès l'âge de 15 ans. Les apprentis conducteurs pouvaient alors passer l'épreuve pratique du permis de conduire à partir de 17 ans, mais devaient attendre d'avoir 18 ans pour conduire. Un temps de décalage entre le passage de l'épreuve et le démarrage de la vie de conducteur qui était présenté comme potentiellement dangereux par des professionnels de la formation à la conduite. Ceux qui ont passé leur permis en 2023 et auront 17 ans à partir du 1er janvier 2024 pourront ainsi prendre le volant seuls.

Avec plus d'un million de candidats chaque année, le permis de conduire reste l'examen le plus suivi en France. En 2022, près de 30% des lauréats du permis de conduire avaient 18 ans, avec un total de 262.325 personnes, de loin l'âge le plus représenté à l'examen. En comparaison, ils étaient 93.100 lauréats à l'obtenir dès 17 ans et 124.418 à 19 ans.



Un afflux de candidats devrait donc déferler dans les auto-écoles insulaires, un danger selon Jean-Marc, gérant de l’Auto-Ecole de Baleone : « C’est n’importe quoi, c’est une hérésie ! Nous ne sommes absolument pas prêts, cela a été mis en place au dernier moment, nous sommes mis sur le fait accompli. Je ne vois pas trop comment nous allons nous organiser. Je vous donne un exemple concret : j’ai actuellement 30 élèves en conduite accompagnée, qui vont tous être éligibles à passer le permis à 17 ans et seulement 5 places pour les sessions d’examens. Je fais comment ? Je vais tirer au sort ? Il y a un manque d’inspecteurs et des temps d’attente très longs pour passer le permis, cette mesure va rallonger les délais. Il y a d’autre part tout un tas de questions sans réponses notamment concernant l’âge de la responsabilité civile, qui est à 18 ans aujourd’hui ».



D'après le comparateur Assurland, la cotisation annuelle moyenne des 18-25 ans en France était ainsi de 1.255 euros en 2022, contre 630 euros en moyenne nationale toutes catégories. Une surprime devrait ainsi être mise en place par les compagnies d'assurances concernant ces nouveaux (très jeunes) conducteurs.