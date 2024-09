Périple de l’Arche à Corte : La victoire et le record pour Noël Giordano

Chez les dames, Anna Hahnner (Adidas Terrex) bouclait les 23 kms de course en un temps de2h56’32’’. Elle s’imposait devant Amandine Dumas (Training Perform Club) qui affichait un temps de 3h14’38’’ et Charlotte Edwards (ASU Casa Università) avec un temps de 3h14’38’’.





Sur la course du Periplucciu, et ses 9 kms pour 650 mètres de dénivelés positifs, plusieurs athlètes faisaient figure de favoris à commencer par le vainqueur de l’an passé Enguerrand Ollier de Marichard, Pascal Capdevilla, Jean-François Nesa, Cédric Luret-Gambotti ou encore Emile Vensasi. Mais, comme lors de la précédente édition, c’est le pensionnaire du Ring Curtinese qui prenait la tête dès le départ pour ne laisser aucune chance à ses adversaires. Certes, il ne faisait pas mieux qu’en 2023, mais terminait l’épreuve avec une minute d’avance sur Emile Vendasi avec un temps de 49’50’’ et près de deux minutes sur Pascal Capdevila.

Chez les dames, la victoire est revenue à Victoire Alzon (CA Bastia) en un temps de 01h05’27’’, devant Déborah Gouello (Fadas Sport Aventure) et Manon Orsini (01h10’56’’).





A noter la belle performance du pensionnaire du Restonica Trail, Loïc Colonna qui a terminé à la 39e place en remportant la catégorie des Masters 2.

La journée n’était pas terminée pour autant puisque sur le coup de 13 heures, le président de l’Athlétique Club de Corte donnait le départ des courses pour les enfants, dans les jardins de la mairie. Une épreuve qui a, une nouvelle fois, attiré une cinquantaine de participants. « C’est le moyen d’attirer et d’initier les plus petits à l’athlétisme. De leur donner envie de courir et pourquoi pas ‘en faire des futurs champions », a indiqué Stéphane Gaillard.

Après l’effort, le réconfort puisque tous les participants étaient invités à déguster l’excellent veau à la broche des frères Flori, avant que la pluie ne mette fin à ce merveilleux moment de convivialité.