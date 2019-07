Peri : une petition contre l'implantation de l'antenne relais « Free » à San Larenzu Vecchiu

Le texte de la pétition que vous pouvez retrouver ici

In paesi di i Peri, au sommet de la colline San Larenzu Vecchiu, la croix séculaire veille sur le village et la vallée et elle y veillera encore longtemps, interpellant nos regards et demeurant une mémoire pour demain.



Cette colline abrite notre Campu Santu, édifice de culte ; ainsi que des vestiges archéologiques mis à jour et bien d’autres richesses à découvrir, sans parler de l'environnement, ni de l'aspect sacré et affectif de ce site emblématique de notre commune.



Une autorisation de travaux, à proximité immédiate de la Croix met en péril ce site remarquable. La municipalité et la société Free prévoient en effet d’y installer une antenne de télécommunications (La dalle béton a déjà été coulée !!!)



C’est en se consacrant un temps à nos racines que l’on puise la force de construire notre avenir.



Il nous revient donc de fait, en tant que citoyen, de protéger et de valoriser ce qui reste des temps anciens pour nos générations futures.



S’engager pour préserver les paysages, les sites remarquables, notre mémoire, c'est un devoir. S'engager pour la défense du patrimoine piracciu, c'est s'engager pour l'avenir, pour laisser à nos enfants une trace de leur passé. "



Alors que le conseil municipal, maire en tête, présente le patrimoine comme l’une de ses préoccupations majeures ; ils, le conseil municipal et le maire, ont décidé de sacrifier San Larenzu Vecchiu, l’un des sites les plus emblématiques de notre commune au nom de la téléphonie…



Devons-nous sacrifier la mémoire ??? Devons-nous les laisser faire ?



Alors, osons, tous ensemble, refuser cette installation de télécommunications à San Larenzu Vecchiu.



Mobilisons-nous pour Péri et à Peraccia.