Peri inaugure le sentier poétique Paul Zarzelli

Compositeur, poète, professeur de langue corse Paul Zarzelli a quitté les siens bien trop tôt, le 15 mars 2010 à l'âge de 54 ans. Afin d’honorer sa mémoire, que son souvenir reste dans les esprits, les associations A Casa di a Puisia et Mimoria Viva ont décidé avec la complicité de la municipalité de Peri d’initier cette manifestation. « Le sentier inauguré contient un de ses textes mais aussi ceux de poètes qui, d'une manière ou d'une autre, ont illustré le terroir insulaire » souligne Norbert Paganelli, président de A Casa di a puisia. « Les textes sont signés Paul Miniconi, Doria Gavini, Dumenicu Barrazza, Rinatu Coti, Jean-Michel Weber, Lucia Santucci, Fiora Guerrini et Paul Eluard qui composa le célèbre poème en hommage à Gabriel Peri, martyr de la Résistance ».

Après une découverte du sentier, les poètes présents ont déclamé leurs textes avant le traditionnel verre de l'amitié non loin du magnifique pont génois.