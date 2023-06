Peri célèbre la Saint-Antoine autour la chapelle du Cavone rénovée

C’est une Saint-Antoine de Padoue un peu particulière que Peri a célébrée ce mardi. À l’occasion des festivités en l’honneur du saint patron protecteur de la plaine, les habitants ont en effet pu retrouver la chapelle éponyme fraîchement rénovée. Afin d’inaugurer celle-ci comme il se doit, une messe y a été célébrée par le père Louis El Rahi, en présence d’A Cunfraterna San Larenti di I Peri, suivie d’une procession dans le quartier du Cavone. « La chapelle était trop petite pour accueillir tous ceux qui souhaitaient participer à cette messe au point que certains ont dû rester debout dehors. Au-delà du quartier du Cavone, des personnes de tout Peri étaient, mais aussi d’autres paroisses de la Gravona », se réjouit le prêtre en rappelant : « Saint-Antoine qui est l’un des saints les plus importants de l’église corse. Et dans notre vallée, c’est la seule chapelle qui lui est consacrée ».



Fermée depuis l’automne, cette dernière a fait l’objet d’importants travaux de réfection et mise en sécurité pour lesquels Peri a investi plus de 130 000 euros, dans le cadre du vaste programme de préservation, de restauration et de mise en valeur du patrimoine bâti et non bâti qu’elle a engagé. « Cela faisait une cinquantaine d’années qu’il n’y avait pas eu de travaux sur cette chapelle Saint-Antoine qui était menaçante tant du côté du toit que des infiltrations d’eau », indique le maire de la commune, Xavier Lacombe.