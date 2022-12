Per a Pace auprès des camps de réfugiés kurdes de Lavrio

"Au-delà de cette solidarité nécessaire, ce sont des femmes et hommes dignes que Per a Pace a rencontré et avec lesquels elle a pu échanger" affirmaient récemment les représentants de l'association réunie à Ajaccio qui narraient de cette façon l'ambiance régnant dans les camps.

"Derrière les fenêtres d’un bâtiment massif avec en son centre une cour intérieure, on entend, de bon matin, s’activer les quelques familles présentes. Quelques rires d’enfants s’échappent. Cette vie innocente rassure et donne des couleurs à l’austérité des lieux. Déjà quelques-uns, femmes et hommes, ont rejoint la pièce principale faisant office de cafétéria. Ils sont kurdes, venus de Turquie, de Syrie, d’Irak ou d’Iran.

La plupart sont là pour échapper à la répression féroce perpétrée à leur encontre par l’État turc et son président Erdogan qui veulent renier l’existence de ce peuple qui représente en Turquie la plus grande minorité ethnique avec 15 millions de kurdes."

Réprimés aussi en Irak, en Iran et en Syrie alors que les femmes combattantes kurdes ont été en première ligne.





"Nous pouvons témoigner de la dure réalité imposée aux Kurdes. Les réfugiés qui se trouvent à Lavrio auraient préféré continuer à vivre chez eux, mais cela est impossible aujourd’hui. Dans ces camps, se trouvent une majorité de femmes et d’enfants, bien que moins nombreux que lors de notre dernier passage en décembre 2021 à cause des difficultés grandissantes à franchir les frontières. L’Europe se bunkerise et la Grèce renvoie systématiquement en Turquie les Kurdes qui fuient les persécutions.

Aujourd’hui à nouveau, nous voulons lancer un cri d’alarme. Nous demandons à la communauté internationale, à l’ONU, à l’Europe et la France en ce qui nous concerne d’intervenir diplomatiquement pour défendre la juste cause des Kurdes, faire stopper les bombardements et permettre à ceux qui sont persécutés ou qui ont dû fuir de revenir chez eux" ajoutaient les membres de l'association revenus à Ajaccio au terme de leur périple.

Au retour et sur la route des Balkans, Per a Pace a été reçue à Bitola (Ex-Monastir) en Macédoine par la vice -consule de France Kaliopa Stilinovic et la chorale Stiv Naumov pour une présentation de l’ouvrage « 14/18 De la Corse aux Balkans ».

Dans cette même ville se trouve le plus important cimetière de l’armée d’Orient dans lequel plusieurs dizaines de Corses sont inhumés.

Face aux enjeux pour la Paix dans le monde et à la nécessité de s’engager pour l’abolition des armes nucléaires, l’association Per a Pace dont cette action internationale était la 96ème a décidé de se "rapprocher du Mouvement de la Paix au plan national, afin de fédérer les énergies et d’œuvrer à regrouper les forces pour la Paix."

Enfin, Per a Pace a tenu à remercier les nombreux donateurs*, les entreprises et citoyen(nes) qui ont apporté une contribution essentielle, sans laquelle rien n’aurait été possible.

*CCAS Activités Sociales - Leclerc Rocade- Corsica Ferries - Association Velocità - Commune de Bastelicaccia - Association A Veghja di a Riventosa – Hôtellerie de Plein air Porto - Pharmacie Nouvelle - Pharmacie Poli - Pharmacie Colonna de Cinarca,