Pénurie de voitures de location en Corse : la colère gronde

Si le premier rush de l'été dans les ports et aéroports de Corse a de quoi satisfaire et donner espoir aux professionnels du tourisme, en revanche, si il y a bien une chose qui ne passe pas, c'est bien cette pénurie de voitures de location constatée dans l'ensemble des enseignes.

Certains usagers ont reçu un mail la veille de leur départ que leur location était annulée et ce sans la moindre explication !

"Je fais partie de ces gens qui ont reçu ce mail mais je me suis dit que ce n'était pas grave et que j'arriverai bien à trouver une location sur place. Malheureusement ça n'a pas été le cas et oui je suis en colère car je ne comprend pas comment on peut en arriver là" témoigne désabusé un client.

" Pour nous c'est pire. Nous sommes arrivés à l'aéroport de Bastia, pensant qu'avec les problèmes sanitaires auxquels nous avons du faire face, ce ne serait pas un souci de louer une voiture.

A notre grand désespoir, ça n'a pas été le cas. Pour rallier Calvi où nous avons loué un appartement, nous avons dû prendre un taxi et cela nous a coûté 250€. Nous sommes dégoûtés" témoigne un autre.

Même son de cloche d'un couple à l'arrivée à l'aéroport de Calvi: " Nous avons une location saisonnière pour deux semaines à la périphérie de Calvi et notre location de voiture a été annulée. Nous avons tout tenté pour trouver une voiture, en vain. Résultat nous avons pris un taxi et nous n'avons aucun moyen de locomotion. Nous pensons que ce n'est pas le meilleur moyen de vendre la destination Corse. Notre déception est grande. Quant à nos vacances, elles sont gâchées".



Grand mutisme du côté des loueurs de voiture

A cette situation pour le moins embarrassante, plutôt que de communiquer, les loueurs de voitures font preuve du plus grand mutisme, provoquant indignation et colère des vacanciers mais aussi des professionnels du tourisme qui ne comprennent pas.

"La situation est déjà assez difficile comme ça. Nous savons tous qu'il n'y aura pas de saison mais nous avons tous espoir de travailler en juillet et août, voire septembre pour sauver ce qui peut encore l'être. Et là, on vient nous dire qu'il y a une pénurie de voitures de locations. On voudrait le faire exprès qu'on pourrait faire mieux" tempête un commerçant.

Sur les raisons de cette pénurie on l'a dit c'est le black out complet.

Certains disent que les voitures destinées à la Corse sont bloquées sur le continent, d'autres avancent une hypothèse beaucoup plus plausible: " Les loueurs ne pensaient pas qu'en raison de l'épidémie que l'économie pourrait repartir aussi rapidement et n'ont pas pris le risque de stocker des voitures. Résultat les loueurs de Corse aujourd'hui sont incapables de satisfaire la demande.

Certains on même essayé d'acheter des voitures à des concessionnaires automobiles, avant de les faire immatriculer à la hâte, mais cela ne suffira pas à faire baisser la tension provoquée par cette situation.

Selon les spécialistes, cette pénurie de voitures de location pourrait durer jusque après le 15 août.

La situation aujourd'hui est très tendue, au point que certains loueurs pourraient faire appel à une société de vigiles.

Affaire à suivre.