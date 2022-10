Pénurie de carburants : La Corse épargnée

La pénurie de carburants se poursuit en France et aux quatre coins du pays les automobilistes continuent de faire la queue dans les stations-service et de se déplacer de station en station pour espérer faire le plein sauf en Corse où "il n'y a pas de difficulté observée à ce stade, que ce soit en approvisionnement ou en distribution." rassure la préfecture. Sur l'ile les dépôts seraient pleins et une nouvelle livraison prévue pour la semaine prochaine.Malgré le fait que les restrictions de sont pas à l'ordre du jour, plusieurs pompistes lancent "un appel à la raison" aux automobilistes insulaires pour éviter la tentation de faire de stocks inutiles : "il n'y a pas de pénurie en Corse mais en raison de la ristourne de 20 centimes accordées à la pompe chez Total et Vito qui s'ajoute à celle de 30 centimes de l'Etat, il y a beaucoup de monde qui remplis les jerricans" observe un pompiste de la Plaine orientale.​Si la Corse est épargnée par cette crise, du nord au sud de l'Hexagone 31,3 % des stations-service manquent ce 12 octobre d'un ou plusieurs carburants, selon le ministère. La proportion est pire dans dans les Hauts-de-France (44,8 %) et en Ile-de-France où les pénuries se sont nettement aggravées cette semaine (44 %).Partout les automobilistes racontent leur "galère" en quête d'essence ou de diesel, désormais à l'aide d'applications qui ne permettent pas toujours de faire le plein.Au-delà des déplacements de tous les jours, le travail des artisans, ambulanciers, livreurs et autres professionnels est perturbé, au point que le patronat s'est inquiété cette semaine des conséquences sur la vie économique du pays.Depuis le 21 septembre à l'appel de la CGT qui demande une hausse des salaires plusieurs raffineries sont bloquées. Ce mercredi six des sept de France sont en grève : les quatre de TotalEnergies et les deux d'Esso-ExxonMobil et le dépôt de Flandre. Seule celle de Lavéra (groupe Petroineos) n'est pas bloquée.Chez Esso, un accord a été signé avec deux syndicats majoritaires dont la CFDT, mais pas avec la CGT. La grève continuait dans ses deux raffineries. A Fos-sur-Mer, aucun carburant n'est sorti depuis le 21 septembre.Chez TotalEnergies, la CGT, qui a lancé la grève le 27 septembre, revendique 10 % d'augmentation pour 2022, contre les 3,5 % obtenus en début d'année, afin de compenser l'inflation et de profiter des bénéfices exceptionnels du groupe. Mais ces négociations n'ont pas commencé chez TotalEnergies. Pour la première fois, la direction a toutefois accepté de recevoir la CGT ce mercredi.Face à l'aggravation de la pénurie d'essence le gouvernement a lancé ce mercredi les premières réquisitions de personnel pour tenter d'approvisionner les stations-service du pays mais malgré cette menace, que les syndicats entendent contester en référé, les grévistes des deux groupes pétroliers ont voté sur plusieurs sites, au moment des changements de quarts, pour reconduire leur mouvement, notamment à Donges en Loire-Atlantique (TotalEnergies), et à Gravenchon (Esso), seul centre visé par les réquisitions pour l'instant.FO, quatrième syndicat parmi les salariés du raffinage chez TotalEnergies, a rejoint mercredi la grève.De quoi prolonger les pénuries, malgré la promesse d'amélioration du gouvernement depuis la fin de semaine dernière, et réitérée mercredi.