Pene in capu : simu tutti impinzutiti

C'est difficile à croire, mais oui, uniformisation oblige, simu tutti impinzutiti.

Regardons-nous.

Nous allons au supermarché que ce soit Casino, Leclerc, Carrefour, Monoprix, Système U, etc., accrochés derrière nos caddys pour satisfaire à nos courses hebdomadaires. iPhone à l'oreille, Apple Watch au poignet, pantalon et chemise slim, chaussés de boss nous fendons à travers les rayons à la recherche du meilleur produit.



Toujours à la même allure nous remplissons le coffre de notre 4x4 puis au volant du même véhicule le regard caché derrière des lunettes Ray-Ban, à moins que ce ne soient des Vuarnet ou bien encore des Prada, nous réintégrons notre villa avec piscine, spa, pelouse que nous utiliserons à volonté aux beaux jours.



Pour l'heure, notre monumentale TV de 300 cm où Netflix, Bein Sport et Canal +, mais un peu moins, capte toute notre attention à l'heure des grands événements sportifs mondiaux où des séries made à travers le monde et qu'il est de bon ton de ne pas manquer.



Puis, de ce qu'il reste de notre emploi du temps quand nous ne sommes pas parmi les VIP du stade Armand-Cesari, ou que nous querellons pas avec notre voisin pinzutu, parce que les choches de l'église du village sonnent trop fort, nous allons affirmer haut et fort, quand l'occasion nous est donnée, que nous autres Corses sommes les plus beaux, les plus grands, les plus forts, etc., etc.



Corse, oui bien sûr, mais fortement impinzutiti.

L'ora ghje à u slim, à a rollex, à u 4x4, à u jogging in carrughju.

E veghje, e paghjelle, i stalbadoghji o e risate, so pochi è micca.

En tout cas, ils ne semblent plus être que de lointains souvenirs, que tous ceux qui ne veulent pas se couper de ces belles racines essayent encore d'entretenir avec un mérite qu'il convient de saluer. Afin que la Corse reste, encore, un peu ce qu'elle a été. Mais aussi, et surtout, pour bannir cet adjectif de impinzutiti de notre vocabulaire.

Eccu un altra tamanta strada da fà !