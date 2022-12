Pene in capu - Se regarder dans la glace

La Corse à la beauté incomparable avec ses sommets, ses plages, ses sites remarquables, son environnement, sa qualité de vie, la mentalité et la droiture de ses habitants... Que de fois l'avons-nous entendu ? Combien de fois ne l'avons-nous pas écrit ? Et répété ?À force de ressasser à l'envi ces affirmations comme autant de vérités, nous avons fini par croire que nous étions les plus beaux, les plus grands, les plus forts, les plus intelligents à vivre sur cette île à la beauté incomparable avec ses sommets, ses plages, ses sites remarquables, son environnement, sa qualité de vie, la mentalité et la droiture de ses habitants...Pourtant en regardant ou plutôt en ouvrant un peu plus les yeux sur ce qui nous entoure et ce qui se passe autour de nous, la réalité quotidienne est en complète contradiction avec tout ce dont nous voulons nous persuader.Et cela peut se vérifier tous les jours et dans tous les domaines.On pourrait citer mille et un exemples de nos mauvaises habitudes, de nos comportements offensants envers cette île et de cette terre que nous allons laisser à nos enfantsMais ne prenons que le cas de ces décharges sauvages qui n'arrêtent pas de croître et de se multiplier défigurant certains de nos plus beaux endroits et qui font penser aux petits cerveaux qui pratiquent cet exercice honteux du débarras, que c'est parce qu'elles sont cachées que ces pratiques ne seraient moins répréhensibles.Bien au contraire.Elles ne font qu'amplifier la colère des défenseurs de l'environnement, des nombreux adeptes de balades loin de nos centres urbains encombrés et des amateurs d'air pur et frais qui ont de plus en plus de mal à accepter ce genre de comportement.Alors, toujours les plus beaux, les plus grands, les plus forts, les plus intelligents, les plus sensés, les plus propres, etc., etc. ?Mais nous sommes-nous bien regardés dans une glace avant ?