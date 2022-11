Pene in capu - Cume avemu da fà ?

Mickey, Pluto, Donald, Pinocchio, on en passe et des meilleurs, trônent depuis quelques jours à nos ronds-points. L'ours polaire et le Père Noël sont, eux aussi, bien présents. Des façades des grandes surfaces ruissellent de mille et une couleurs.Il est revenu, ici comme ailleurs, le bon temps de Noël, annonciateur de fêtes religieuses, que l'on n'a plus le droit de citer, mais aussi, et ce n'est pas le plus mauvais côté de la chose, de splendides et belles tablées.Rassurez-vous, vous ne trouverez personne pour s'en plaindre, mais si Mickey, Pluto, Donald, Pinocchio, on en passe et des meilleurs, ne nous dérangent pas, si l'ours polaire et le Père Noël sont, déjà, un peu partout et si les façades des magasins brillent de mille feux, avouons, quand même, qu'imposer tous ces symboles des fêtes de fin d'année à la… mi-novembre est quand même un peu, on ne dira pas plus, surprenant.Mais il est vrai que la roue des affaires doit tourner de plus en vite. Et plus longtemps.Que gouverner, c'est prévoir.Que nos collectivités doivent satisfaire le plus grand nombre avant l'heure.Que la Corse n'a pas d'autres priorités.Sans doute.Mais, ces quelques réflexions issues de notre esprit chagrin ne sont pas un phénomène isolé. Elles ne sont pas davantage le fait du seul rabat-joie de service. Tendez un peu l'oreille, écoutez un peu ce que l'on dit autour de vous : vous serez édifiés.Mais parce que chez nous, l'on n'est jamais à un paradoxe près, vous entendrez les mêmes empêcheurs de tourner en rond s'inquiéter, alors que tout le monde n'est pas aussi à l'aise, financièrement, qu'il veut le faire paraitre, d'une possible rupture de… foie gras.La grippe aviaire, et non pas l'Ukraine cette fois, est passée par là.Cume avemu da fà ?