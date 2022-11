Pene in capu - C'è, sempre, un veru paese da fà

Lire aussi

Dans quelques mois le stade Armand-Cesari devrait - le conditionnel doit être toujours de rigueur chez nous - prendre un air de véritable arène sportive.Une arène qui, sans renier sa tragique destinée passée, devra également tenir compte de sa gloire sportive et de tout ce qu'elle représente et, on sait qu'elle est riche de mille et un évènements.Il est vrai que, comme plusieurs années en arrière, tout le monde devra encore mettre la main à la poche parce qu'il faudra de nouveau beaucoup d'argent des contribuables de la communauté d'agglomération de Bastia, de l'Etat et de la Collectivité de Corse pour mener ce énième chantier du stade à bien.Il est vrai encore que lorsque la dîme est commune l'on peut, à bon droit, suggérer d'employer cet argent ailleurs que sur le site retenu.En Corse les endroits qui sont à sécuriser, à améliorer et à réhabiliter sont légion et que l'on soit du Nord, du Centre ou Sud de l'île chacun a son chez soi à mettre en avant à juste titre.Mais ce saupoudrage des financements sur l'immense chantier de la Corse ferait-il mieux avancer notre région et les infrastructures dont elle a besoin ?En d'autre termes n'est-il pas préférable de se concentrer sur les dossiers ouverts les uns après les autres, plutôt que d'embrasser tous les problèmes d'un même front mais sans jamais savoir auquel donner la priorité ?Ici on a décidé de privilégier le stade Armand-Cesari et l'aspect qui aurait dû être le sien dans le sillage tragique du 5-Mai 92 : la démarche est louable, mais il en est qui, même si sans être opposé au projet, montre le chantier du doigt mais plus encore son type de financement, des sommes dont auraient pu profiter une multitude de sites plus aptes, selon eux, à en bénéficier.Avec, en sus, toujours dans le propos ce genre de réflexion qui nous caractérise un peu tous en Corse : "pourquoi lui et pas moi ?" qui ne fait avancer... personne.C'è, sempre, un veru paese da fà !-------