Pene in capu - "Madame, s'il vous plaît…"

Les anarques prennent toutes les formes. Celles consistant à solliciter à certains endroits la bonté et à la crédibilité des personnes âgées ont encore de beaux jours devant elles. Chez nous, comme ailleurs.

La scène se passe sur le parking d'une grande surface de la Plaine Orientale.

"Madame, s'il vous plaît… Deux femmes, avec un fort accent d'Europe de l'Est, m'ont abordé en m'affirmant qu’elles collectaient des aides pour des organismes caritatifs. je me suis laissée emporter par ma générosité" nous confie cette dame d'un certain âge.

En rentrant chez elle, prise par un doute, elle a pris contact avec l'association pour laquelle elle avait été sensée faire un don.

"Absolument pas madame, nous ne procédons jamais de cette façon et surtout pas en faisant appel à des personnes comme celles que vous décrivez".





Notre interlocutrice, bernée, a alors entrepris une mini-enquête autour d'elle. Pour se rendre compte qu'elle n'avait pas été la seule à avoir été roulée de la sorte. " D'autres personnes m'ont confirmé la même démarche : deux femmes qui vous sollicitent avec à proximité un véhicule qui semble les attendre."

Notre lectrice s'est ouverte de sa mésaventure à la gendarmerie la plus proche en précisant la façon de procéder du duo qui l'avait sollicitée et de celui, masculin celui-là, qui était, en retrait, dans la voiture...



Ceux-là sont, à l'évidence, passés entre les mailles du filet, mais ils ont sans doute compris qu'il ne leur fallait pas renouveler leur malhonnête expérience à l'infini surtout auprès de nos concitoyens les plus âgés qui ont cette belle particularité d'avoir le cœur sur la main...