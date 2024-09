Pendant qu'à Paris, un gouvernement tente d'émerger, le groupe LIOT a discuté avec des maires corses

S’ils sont en Corse, ils ne peuvent être à Paris. La Palice n’aurait pas dit mieux, et c’est ce que Stéphane Lenormand, député de Saint-Pierre-et-Miquelon et président du groupe LIOT, a fait savoir au cabinet de Michel Barnier, quand il a appris ce jeudi, en fin de matinée, que le Premier Ministre souhaitait convier à Matignon plusieurs groupes parlementaires, dont le sien, à une réunion censée être décisive dans la formation d’un gouvernement. « On a demandé à être présents en visio, ça nous a été refusé », glisse le député de Saint-Pierre-et-Miquelon. « Mais en principe, le Premier Ministre doit m’appeler avant la réunion », rapporte l’élu qui n’est malgré tout pas si mécontent d’être en Corse : « Notre groupe a un ADN qui fait qu’on est très porté sur les territoires ruraux. Et surtout, on en a un peu marre de Paris. Et puis Paris c’est pas la France ! Nous, on porte ce message de décentralisation, qui est selon nous le meilleur moyen de répondre aux inquiétudes de nos concitoyens. »





L'indivision, "une plaie" aussi en Guadeloupe



Arrive 15 heures, l’heure de la réunion à Matignon, et Stéphane Lenormand n’a pas décroché son téléphone. Son entourage nous fait savoir qu’à sa connaissance, le Premier Ministre n’a pas cherché à le joindre. Le député de Saint-Pierre-et-Miquelon est attablé dans la salle de réunion de la mairie de Sainte-Lucie. S’il ne s’est pas éclipsé pour prendre Michel Barnier au téléphone, il n’a pas perdu son temps pour autant, discutant depuis plus d’une heure avec quelques maires corses, comme celui de Zonza Sainte-Lucie Nicolas Cucchi, ou celui de Cozzano, Jean-Jacques Ciccolini. Une poignée de maires invités par le député Paul-André Colombani à échanger autour de problématiques bien connues des Corses, tels que la hausse du prix du foncier ou les blocages qui découlent de l’indivision. Des problématiques qui parlent aux députés LIOT : « L’indivision est une plaie chez nous », confirme le député guadeloupéen Olivier Serva. « On partage beaucoup de choses avec les députés insulaires, souligne Paul-André Colombani. Le pouvoir d’achat par exemple, est l’une de nos priorités. Et quand vous voyez ce qu’il se passe en Martinique aujourd’hui (des émeutes contre la vie chère), ça veut dire qu’on a raison d’aller sur ce sujet-là. Les mécanismes qui entraînent une vie chère en Martinique, malheureusement on les retrouve chez nous aussi. Il y a certaines situations de monopoles dans la distribution, dans l’essence… »