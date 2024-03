Pêche à la truite : Comment se présente la nouvelle saison qui démarre samedi ?

Avec la sécheresse qui sévissait en Corse depuis novembre dernier, on pouvait craindre que l’ouverture de la pêche à la truite ne soit reportée en Corse, comme ce fut le cas il y a une vingtaine d’années. On se souvient que la Fédération interdépartementale de pêche et de protection des milieux aquatiques avait été contrainte de repousser d’une semaine cette ouverture. Mais les pluies de ces derniers jours ont permis aux fleuves, rivières et ruisseaux de se refaire une santé.





La pêche sera toutefois plus difficile dans le centre-corse où la Restonica a particulièrement souffert des tempêtes de novembre. Ici, la Fédération préconise le no-kill : « Nous ne voulons pas y interdire la pêche, au contraire, les pêcheurs doivent investir la rivière pour éviter le braconnage, mais nous préconisons de relâcher le poisson en pratiquant donc le no-kill. Le problème ne se pose pas ailleurs, puisque les autres cours d’eau n’ont pas été impacté. Nous allons procéder à une véritable évaluation au printemps, mais il est d’ores et déjà certain que les truites ont souffert de ces crues exceptionnelles. C’est pourquoi nous envisageons de prélever des truites dans les ruisseaux de tout le bassin versant pour réempoissonner la Restonica », a soutenu Antoine Battestini, président de la Fédération. Cette préconisation n’est pas valable pour les ombles de fontaine, présents dans le lac du Melu. Des poissons considérés comme une espèce invasive et que l’on commence à retrouver entre les Gruttelle et le Lamaghjosu.





Ces ombles de fontaine pourront donc être pêchés normalement, pour les pêcheurs les plus courageux qui ont donc prévu d’exercer leur passion en se rendant à pied jusque dans le haut de la vallée.

Différents parcours ont été mis en réserve et l’on peut se rendre sur le site internet de la Fédération pour les connaître. C’est le cas au lac du Ninu et jusqu’à un kilomètre en aval. Ici la pêche y sera totalement interdite. « Nous avons connu un grave problème de méthanisation. C’est-à-dire qu’il y a eu formation de gaz provoquée par la chaleur et le froid. Des évaluations ont été faites sur le lac et nous avons constaté la présence bien trop importante d’algues tant et si bien que le fond n’est plus visible et il n’y a quasiment plus d’oxygène. Il y a des panneaux qui sont posés autour de ces sites aujourd’hui protégés pour éviter que les pêcheurs ne s’y rendent ».





Ainsi, les bonnes pluies de ces derniers jours ont rendu possible la pratique de la pêche à la truite dès samedi prochain. Et les poissons seront donc bien présents pour cette ouverture 2024, et le succès devrait être au rendez-vous, si les eaux ne sont pas trop hautes ! Avec les températures clémentes, toutes les techniques pourront être pratiquées du toc en passant par la mouche et la cuiller bien sûr.





C’est également dans les plans d’eau de première catégorie que nombre de pêcheurs pratiqueront ce samedi 9 mars, évitant ainsi les difficultés de la pêche dans des rivières au débit important. Le lac artificiel de Calacuccia devrait, une fois encore, connaître une belle affluence d’autant que les prises y sont désormais exceptionnelles ! Ici, la technique à privilégier sera la pêche au leurre souple. La présence de milliers de poissons-fourrage a changé totalement la donne et les truites farios ont adopté un autre comportement, préférant attaquer un beau leurre, plutôt qu’un vers de terre, appâts de prédilection il y a encore une dizaine d’années.





Notons enfin que la Fédération va procéder, dès le début de la semaine prochaine, au lâcher de plusieurs centaines de kilos de truites arc-en-ciel dans les principales rivières comme le Golu, Tavignani ou encore la Gravone. Des lâchers qui se feront également lors des diverses fêtes de la pêche, au printemps.





N’oubliez surtout d’acheter votre carte de pêche pour vous adonner à votre sport favori. Des cartes que l’on peut se procurer directement sur le site de la Fédération au prix de 76 euros, pour les adultes. Cette année encore la Fédération nationale propose des cartes pour les femmes (40 euros), des cartes jeunes (23 euros) et des cartes découvertes pour les enfants de moins de 12 ans (7 euros). « C’est une façon d’attirer le plus grand nombre de pêcheurs dans les rivières en incitant femmes et enfants à investir les cours d’eau. C’est aussi une façon de lutter contre le braconnage. Nous joindrons à cela également des opérations de découverte de la pêche à travers nos traditionnelles fêtes de la pêche », a conclu Antoine Battestini.