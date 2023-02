Pays ajaccien : en attendant un centre de sur-tri, les sacs-poubelles interdits dans les bacs jaunes

Une augmentation attendue car nécessaire. En 2030, la loi rendra obligatoire un taux d'enfouissement des déchets de 10% maximum, là où il avoisine actuellement les 60% en Corse... "Si les communes, intercommunalités ou régions n'atteignent pas ces objectifs, elle se verront attribuées des pénalités financières, qui seront finalement payées par le contribuable, détaille le maire d'Alata. C'est pour cela que le dispositif proposé des deux centres de sur-tri à Monte pour la Haute-Corse, et dans le pays ajaccien ici, devrait nous permettre d'atteindre les objectifs de valorisation fixés par la loi."



Alors que l'Exécutif de Corse est réfractaire à l'initiative, le préfet de Corse a validé le premier des deux projets, fin janvier, à Monte. Les divergences sont multiples dans cet épineux dossier, notamment car c'est la Collectivité de Corse qui devrait financer près de la moitié de la soixantaine de millions d'euros nécessaires à la création du centre de sur-tri de Haute-Corse.



En Corse-du-Sud, la CAPA et le Syvadec en sont encore au stade des appels d'offre. "Mais à partir du moment où on n'autorise pas de nouveau centre d'enfouissement et qu'on refuse l'incinération des déchets, la solution intermédiaire pour nous permettre d'atteindre les objectifs fixés par la loi, c'est d'avoir deux centres de tri proches des grands points de gisement, assure Étienne Ferrandi. Le plus gros producteur de déchets est la région ajaccienne, elle doit avoir son centre de tri au plus près du lieu de production. On ne va pas prendre les déchets d'Ajaccio pour les emmener à Monte !"



Le maire d'Alata veut convaincre : "on investit de telles sommes parce qu'on a la certitude que ça va marcher". Reste à ouvrir les discussions entre les différentes parties prenantes, en froid sur ce sujet.