Pays ajaccien : du changement pour les autorisations d’urbanisme

Depuis le samedi 1er janvier 2022, les habitants de de nombreuses communes du Pays Ajaccien peuvent envoyer leurs demandes de permis de construire ou d’aménagement directement en ligne. Il s’agit d’une décision imposée par l’État et obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants qui interdit d’envoyer les demandes au format papier par courrier. Dans le pays ajaccien les communes d’Ajaccio, Sarrola – Carcopino, Villanova, Tavaco et Valle di Mezzana ont mutualisé l’instruction des autorisations d’urbanisme et mis en place un guichet numérique permettant de déposer en ligne une demande d’autorisation.Il est désormais possible de déposer permis de construire, d’aménager ou de démolir, les déclarations préalables, certificats d’urbanisme, déclarations d’intention d’aliéner ou demande d’alignement sur le site : https://gnau2.operis.fr/paysajaccien/gnau/