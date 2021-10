Pays Ajaccien : les séniors à l'honneur durant la semaine bleue

Après un an d'absence liée à la crise sanitaire, la semaine bleue impériale dédiée aux séniors organisée par le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) revient pour une nouvelle édition. La Capa a décidé d'axer cette manifestation sur le bien être des personnes âgées dans la région ajaccienne avec le slogan : "Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire". "Nous voulons développer et valoriser la place que les aînés doivent occuper dans la communauté et ce, quels que soient leur âge et leur autonomie", explique la Capa.Ce vendredi 1er octobre durant la matinée, la traditionnelle distribution de roses aux personnes âgées sur la place Campinchi à Ajaccio a marqué le début de ses festivités solidaires. C'est dans cet esprit que tout le long de la semaine, le CIAS entend favoriser les échanges intergénérationnels. Pour cela, il sera proposé des ateliers comme celui pour créer un compte Instagram qui pourra rapprocher les séniors de leurs petits enfants. Mais les personnes âgées auront aussi de quoi se divertir grâce à un programme bien fourni. Ils pourront assister à une conférence culturelle, des animations sportives, une conférence diététique, un café culture, un atelier mobilité douce, une représentation théâtrale ou encore à une sortie pétanque, une randonnée sur le chemin des moulins et un apéro, concert.Avec la Covid-19, la situation des personnes âgées en France s'est dégradée. Les résultats du baromètre 2021 "Solitude et isolement quand on a plus de 60 ans en France" sortis ce jeudi 30 septembre par l'association Les Petits Frères des Pauvres sont alarmants. Depuis 2017, le nombre de personnes âgées isolées des cercles familiaux et amicaux a plus que doublé. Alors qu'il y a 4 ans, 900.000 personnes âgées de plus de 60 ans ne voyaient presque jamais d'amis ou de famille, cet isolement concerne aujourd'hui 2 millions de personnes. L'évènement ajaccien se veut donc comme un moment privilégié pour aller à la rencontre des séniors dans cette situation et de recréer du lien.