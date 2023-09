Patrimoine ajaccien : la restauration du Napoléon du Casone pour commencer

Fierté de la Ville et des Ajacciens, la Place du Casone est un lieu chargé d’Histoire. D’après la légende, Napoléon enfant, s’y rendait souvent pour se livrer à de profondes méditations sur sa destinée en lisant Plutarque. C’est le 15 août 1938 que le monument actuel y a été inauguré en grande pompe. Protégées au titre des monuments historiques, les statues en bronze de la Place du Casone avaient été sérieusement dégradées par le temps et les aléas climatiques. Depuis leur inauguration, elles n’avaient jusqu’ici fait l’objet d’aucune restauration comme l’explique Marie-Laure Mattei-Mosconi, directrice des patrimoines de la Ville d’Ajaccio : « La statue de Napoléon n’avait en effet jamais été restaurée depuis son inauguration. Elle a subi de nombreux outrages depuis près d’un siècle. C’est la première fois que nous prenons en considération l’état de notre statuaire patrimonial et que nous engageons une véritable politique de restauration. C’est excessivement coûteux et long à monter comme projet et nous sommes fiers de pouvoir débuter les travaux ». Après une étude préalable effectuée en 2021, les chantiers des statues et éléments en bronze du Casone et du Diamant mobilisent un investissement de près de 170 000 € HT, qui bénéficient de l’aide financière de l’Etat, grâce au Fonds national d’aménagement du territoire (FNADT), et de la Collectivité de Corse.



Les travaux de restauration ont ainsi débuté depuis le 18 septembre. C’est la société A-Courros, qui a été chargé de redonner son éclat d’antan au bronze de la statue de Napoléon 1er tandis que la société « La Pierre au Carré » est chargée des deux aigles en pierre qui veillent en contrebas du monument. Cette dernière sera d’ailleurs de retour sur le site, fin octobre, pour traiter la pyramide sur laquelle la statue est installée : « L’usure du bronze est due notamment à l’exposition de la statue en bord de mer, surtout que le sel marin est très corrosif, mais aussi aux insectes, à l’eau et l’humidité. La présence humaine, par tout type de vandalisme, favorise également cette perte d’éclat. Nous avons débuté par une phase de nettoyage de toutes sortes de résidus avant de pouvoir appliquer plusieurs couches de cire. Il a fallu une bonne semaine pour terminer le chantier de la statue de Napoléon », résume Paul Houssin, conservateur-restaurateur, au sein de la société A-Courros.



Redynamisation et attractivité du centre-ville d’Ajaccio, au cœur des enjeux

Stéphane Sbraggia, le Maire d’Ajaccio, a lui mis en avant, sur site cet après-midi, la volonté d’une réhabilitation plus vaste du patrimoine de la Ville : « La Ville d’Ajaccio dispose d’un patrimoine statuaire très important. La Place d’Austerlitz marque le prélude de notre réflexion que nous menons dans le cadre de la redynamisation et l’attractivité de notre territoire. Parmi ces axes stratégiques d’attractivité, nous voulons mettre en avant la valorisation patrimoniale. En tant que ville Impériale, il est bien évidemment de notre devoir de redorer une seconde jeunesse à tous ces monuments. Nous avons maintenant en projet la création d’un musée Bonaparte, la jonction de la chapelle Impériale avec le Palais Fesch, afin de restituer ces éléments patrimoniaux importants à la population. Je rappelle que nous allons inaugurer prochainement le Centre d’interprétation et d’architecture du patrimoine à la rentrée prochaine, place Campinchi, qui elle aussi a été réhabilitée avec notamment la sauvegarde des quais napoléoniens. L’idée est de réconcilier la population avec son patrimoine. Nous allons également réfléchir à la création en hypercentre d’un parcours patrimonial, qui passera bien évidemment par la Citadelle. C’est un programme ambitieux qui donne une idée de l’identité que nous voulons mettre en avant. On souhaite que les Ajacciens découvrent et redécouvrent leurs monuments et que les touristes puissent apprécier notre territoire finalement très riche en termes de patrimoine ».



Après le monument du Casone, ce sera au tour du monument à Napoléon et ses quatre frères, place Diamant, mais aussi de la statue en marbre de Napoléon en habit de consul romain et sa fontaine des quatre lions, Place Foch, de bénéficier d’une restauration. La statue du Cardinal Fesch et celle du Général Abbatucci vont, elles, faire l’objet d’une étude préalable qui débute à la fin du mois d’octobre. Un vaste chantier nécessaire pour redorer le blason de la ville Impériale.