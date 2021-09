Pass sanitaire suspendu dans les centres commerciaux de Corse-du-Sud

Si dans plusieurs départements de France des tribunaux administratifs ont suspendu les arrêtés préfectoraux imposant un pass sanitaire pour entrer dans les très grands centres commerciaux, en Corse-du-Sud, c'est le préfet en personne qui a choisi de suspendre l’application du pass sanitaire dans les centres commerciaux et grands magasins d’Ajaccio à partir de ce jeudi 2 septembre.

L'amélioration de la a situation sanitaire - même si les indicateurs de l’épidémie restent très élevés dans le Sud du département - dans la région d’Ajaccio, un taux de vaccination de 82,5% de la population de plus de 12 ans et une baisse de fréquentation des centres commerciaux concomitante avec la fin de la saison touristique ont décidé les services de l'Etat à lever la mesure. " Les contrôles effectués dans ces établissements ont également montré un respect constant des gestes barrières et du port du masque.- lit-on dans un communiqué de presse - Cependant il convient de garder une vigilance particulière sur l’application des gestes barrières et du port du masque en cette période de rentrée scolaire."



La situation épidémique continuera d’être étudiée régulièrement "afin d’anticiper toutes évolution défavorable", mais à partir de ce jeudi l'accès à l’Atrium, au Grand Ajaccio Baléone et à La Galerie – La Rocade Mezzavia peut se faire sans pass.