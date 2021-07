Pass sanitaire, quatrième vague : les vacanciers boudent-ils la Corse ?

Du côté des compagnies de transport, le discours reste mesuré. « Globalement, nous n’avons pas d’annulations » annonce Luc Bereni, président du directoire d'Air Corsica, qui concède néanmoins que le rythme des réservations de dernière minute n’est « pas extraordinaire ». La compagnie lance d’ailleurs une promotion afin de « stimuler la demande ». Toutefois, il lui semble difficile de faire des comparaisons avec les années précédentes, même avec 2020, car « le cycle de redémarrage de la saison puis de la reprise de la pandémie n’était pas sur les mêmes périodes ».



La compagnie maritime Corsica Linea ne constate elle non plus pas de baisse de réservations ou ni même d’annulations. « Pour l’instant, on ne voit pas un impact direct et significatif » indique t-on. De même, le taux de « no show », c’est-à-dire les voyageurs ne se présentant pas à l’embarquement, est « peu élevé, aux alentours de 2 à 3% ». Du côté de Corsica Ferries, le président Pierre Mattei note tout au plus un « fléchissement depuis le redémarrage de l’épidémie ». Dans l’aérien comme dans le maritime, tous affirment qu’il est trop tôt pour obtenir des données chiffrées.