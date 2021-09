Pass sanitaire et obligation vaccinale : A Ajaccio, la mobilisation de la dernière chance

Malgré la chaleur ils étaient venus en nombre de Bastia, Bonifacio, Aleria...population ajaccienne et d’ailleurs, soignants pour la plupart et dans l’attente d’autres en provenance de Bastia qui devaient se réunir en fin d’après-midi (mésentente au niveau de l’horaire prévue) mais aussi des enseignants, hommes, femmes, ados, enfants. Près de 800 au total, venus, tel un rituel hebdomadaire depuis juillet, manifester contre le pass sanitaire et la vaccination obligatoire. Une pression particulière à quelques jours de l’entrée en vigueur de l’obligation vaccinale des soignants au 15 septembre ou celle du pass sanitaire dans le sport.



Réuni comme à l’accoutumée place de la gare, le cortège s’est rendu vers 15 heures devant la Préfecture de Région au son « Libertà » « rejoignez-nous » allusion faite au public massé sur les trottoirs, « Ne vous laissez pas duper », « pensez à l’avenir de vos enfants ». Quelques banderoles parmi lesquelles « Collectif soignants menacés » donne le ton.

C’est notre dixième rassemblement depuis le début, rappelle Romain, présent depuis juillet, c’est sans doute le plus important. On est à quatre jours d’un décret qui va nous mettre à pied sans solde. Les revendications restent les mêmes, nous n’acceptons pas d’être pris en otage de la sorte. »

Le ton est quelque peu durci. Cette fois-ci, il n’est pas question de reculer. « Nous ne lâcherosn rien, clame Antoine, il faut que cette loi liberticide soit annulée tout simplement. »

Au total, selon les manifestants, 900 soignants seraient actuellement dans ce cas de figure sur Ajaccio (dont 650 entre l’hôpital de Castellucciu et la Miséricorde), près de 300 à Bastia.

Le discours aura été on ne peut plus clair. « Nous maintiendrons cette pression tant que la loi ne sera pas retirée... »

Une affaire à suivre.