Pas de messe dans les églises avant 1er décembre, les fidèles corses dans l'incompréhension

Après cette décision CNI a rencontré le Père Georges Nicoli, curé de ND de Lourdes à Bastia qui se dit partagé après la prise de position du 1er ministre. "On peut comprendre que le gouvernement veuille nous protéger contre la propagation du virus. Mais ce qui est dur à intégrer, et je l’entends tous les jours de la bouche de mes fidèles, c’est la disproportion des mesures. On se retrouve aujourd’hui avec un pays qui fonctionne aux deux tiers avec des gens qui peuvent aller travailler, faire leurs courses essentielles et une catégorie de gens qui est mise à l’écart car on la soupçonne d’être une zone où la contamination peut se faire plus qu’ailleurs. Les gens ont du mal à comprendre. Lors du 1er confinement, tout le monde était arrêté donc tout le monde a joué le jeu et dans notre religion Pâques a été sacrifiée. Aujourd’hui les gens s’étonnent avec raison qu’on puisse aller acheter des boulons dans une grande surface dédiée au bricolage le dimanche matin, mais ne pas pouvoir aller à la messe. Comment leur expliquer aussi qu’on peut célébrer des enterrements avec 30 personnes et qu’ils ne peuvent suivre une messe à l’église en semaine alors qu’ils ne sont qu’une quinzaine, ce qui est le cas à ND de Lourdes ? Par ailleurs qui va contrôler ? Qui va interdire ? Je me vois mal durant des obsèques demander à telle ou telle personne qui elle est, ce qu’elle fait là ! Ce sont ces incohérences qui sont insupportables pour les gens. Le gouvernement manque de pédagogie en menaçant de représailles en cas de manifestations, comme des chrétiens en ont organisées sur le continent. Les menaces n’ont jamais apporté grand chose. Aujourd’hui les gens se posent des questions, s’inquiètent auprès de moi pour les célébrations de Noël mais à ce jour je ne peux rien leur répondre. Je ne pense pas quand même que les messes pourront reprendre en public avant le 15 décembre. En attendant je procède comme lors du 1er confinement. Je célèbre mes messes, en direct sur Facebook avec juste l’équipe de la paroisse, portes de l’église fermées. Elles rouvrent à 9h30 et jusqu’à 17 heures ».