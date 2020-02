Partez à la découverte des zones humides corses à l’occasion des JMZH 2020 !

• Contact : Olivier Agostini, 06 78 41 25 32, olivier.agostini@isula.corsica



Oiseaux et histoire des Salins de Portivechju Samedi 8 février de 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h00 Le Parc naturel régional de Corse et l’office de tourisme de Portivechju vous accueillent sur le site des anciens salins, site géré par la Collectivité de Corse, afin de vous en faire découvrir sa richesse, tant historique que naturaliste.

• Réservation avant le 7 février au 04 95 70 09 58. 30 pers maxi. Tout public.

• RDV face au port de commerce, Portivechju

• Contact : Office de tourisme de Portivechju, 04 95 70 09 58, accueil@destination-sudcorse.com

Ouverture également aux scolaires et étudiants.

L’ensemble du programme est à découvrir ici :

https://pole-lagunes.org/wp-content/uploads/sites/4/2019/12/Prog-JMZH-2020_web.pdf • RDV à Zonza, parking de la paillote du cabanon bleu à 9h30 et 14h00• Contact : Olivier Agostini, 06 78 41 25 32, olivier.agostini@isula.corsica

Animations diverses : projection de films sur la faune et la flore de l’étang et du fleuve côtier le Taravu : à la découverte de la gambusie (observation de l’espèce à travers un aquarium et fiches pédagogiques), reconnaissance des oiseaux grâce à leurs becs (photos, fiches pédagogiques et quizz).Sortie nature : visite du site avec jumelles, longues-vues et tablettes numériques à la découverte de la richesse faunistique, floristique et patrimoniale de l’étang de Tanchiccia.• Tout Public.• RDV à l’étang de Tanchiccia / D757, A Sarra di Farru• Contact : Laurent Di Rosa, 04 95 29 17 57, laurent.dirosa@isula.corsicaLe site naturel d'Arasu d'une superficie de 40 hectares, propriété du conservatoire du littoral, est géré par la Collectivité de Corse. Ce site est une petite baie située au nord de Portivechju au bout du golfe de saint Cyprien, composée d'une succession de plusieurs étangs et de zones humides jouxtant le cordon dunaire et riche en biodiversité.Nous vous invitons, sur son petit sentier aménagé en une boucle, qui chemine dans les bois privilégiant la vue, avec des fenêtres sur l'ensemble des différents paysages (dunes, baie, ilots, étangs...) et mène à un sommet qui surplombe la baie avec une vue imprenable sur les étangs, d’où il est aisément possible d'apercevoir les populations de flamands roses et diverses autres espèces ornithologiques.• Réservation avant le 31 janvier au 06 78 41 25 32. 40 pers maxi. Tout public.