"Parle-moi de Saint-Exupéry" : le concours scolaire qui, en Corse, rend hommage à l'écrivain

Intitulée "Parle-moi de Saint-Exupéry", la compétition a été organisé par l’ONaCVG (l’Office national des combattants et des victimes de guerre).

Ce concours destinée aux élèves du primaire, du secondaire et aux étudiants a connu un beau succès. En tout cas, une multitude de projets ont été présentés au jury de l'office.

Le palmarès a éét dévoilé à la salle polyvalente de Borgo ce mardi 30 juillet, en présence notamment de la maire de Borgo, Anne-Marie Natali et d’Olivier d’Agay, petit neveux d’Antoine de Saint-Exupéry et directeur de la fondation Antoine de Saint-Exupéry.