Parking des Îles de la Pietra à L'Île-Rousse : l'inquiétude des commerçants

Nous voulons, par ce communiqué, alerter la population de L'Ile-Rousse, et plus largement de tous les usagers du port et des îles, au sujet de l'aménagement de l'île de la Pietra porté par le Conservatoire du Littoral, qui en est, comme nous le savons tous, propriétaire. Un premier permis d'aménager a été délivré au Conservatoire en fin d'année 2021, élaboré dans une large concertation avec les acteurs et usagers Lorsque nous avons appris cette modification aussi subite qu'inexpliquée du projet, nous avons, en tant qu'acteurs investis des lieux, alerté les pouvoirs publics sur les problématiques que celle-ci allait engendrer : fréquentation moindre, perte d'attractivité, difficultés d'accès au port de

commerce pour les passagers à pied prenant le bateau, des problématiques en termes de sécurité en cas d'intempéries (notamment les vents très violents et récurrents sur le site). Et pour nous, œuvrant sur le port et les îles, ce bouleversement signe l'arrêt de mort de nos activités avec les conséquences que cela impose en termes d'emploi, d'investissements et de développement pour la Corse. Nos demandes de médiation et de concertation sont restées sans suite, le dialogue a été refusé, les explications déniées. Alors que nous avons sans cesse défendu l'idée que les îles méritaient mieux que le sort qui leur avait été réservé jusqu'à présent (un lieu naturel et historique écrasé actuellement par des problèmes de déchets ingérables, de terrain vague aucunement sécurisé et d'embouteillages monstres), le premier projet présenté par le Conservatoire du Littoral allait dans ce sens tout en ayant le mérite de concilier l'ensemble des intérêts en présence et les droits de chacun. Il nous convenait et convenait à celles et ceux qui ont été consultés. Cette modification dictée par des motivations restées obscures à ce jour apparaît alors arbitraire, élaborée sans la moindre réflexion ni concertation pourtant imposée par la Loi, et surtout préjudiciable à l'intérêt général,

collectif et particulier. Les effets néfastes de cette décision seront ressentis par chacun de nous, le port et les îles redevenant des lieux difficiles d'accès notamment pour les personnes âgées et tous les usagers en toutes circonstances ou pour profiter des commerces qui y sont installés. C'est pourquoi nous avons décidé de ne pas mettre le genou à terre et de porter ces faits à la connaissance de tous pour que nous fassions, ensemble, entendre notre voix, celui de la raison et du droit, en lançant une pétition pour demander au Conservatoire du Littoral, à la Préfecture qui représente l'État, de revenir au projet initial, respectueux de l'environnement mais aussi des citoyens. Cette pétition se trouve en ligne sur le site change.org à l'adresse https://chng.it/NMZ4jzrWd W ou en ville dans de nombreux commerces. Nous vous invitons à la signer et ainsi à faire en sorte que les citoyens soient consultés : même

si les iles ne nous appartiennent plus, elles nous sont chères et nous avons à cœur de ne pas en être complètement dépossédés.concernés. Un projet remarquable qui parvenait intelligemment à réunir l'écologique, l'esthétique, le pragmatique et le touristique, équation indispensable pour rendre enfin à ces îles, lieu emblématique de notre ville, leur cachet et leur majesté, et ce malgré un paradoxe majeur et unique en Corse : ce site naturel et remarquable est littéralement collé à un port de commerce qui ne cesse de se développer. Au sein de ce projet, le Conservatoire prévoyait ainsi une restructuration du stationnement existant, par un petit parking de 58 places, paysagé, totalement intégré à l'environnement des îles et en retrait. Ce stationnement, bénéficiant à tous, aurait été utile aux promeneurs, aux usagers des îles, du port et de ses commerces, et à toutes celles et ceux désireux de passer un moment sur ces lieux magnifiques. Pourtant, sans explication ni concertation, le Conservatoire a décidé de modifier son permis initial en début d'année pour supprimer finalement toute possibilité de stationnement sur les îles. Cette modification a été accordée par l'État en mars dernier. Désormais, pour se rendre sur les îles et le port, il faudra se garer en ville ou, dans le meilleur des cas, à la gare, donc au minimum à 1km, là où les parkings sont payants et affichent bien

souvent complets en saison. Autant dire que le projet repensé par le Conservatoire contrevient directement à l'idée affichée de rendre plus accessibles les îles et leur découverte. Bien sûr, se rendre à pied sur le port et sur les îles est un plaisir que les iles-Roussiens, les balanins et les amoureux de notre ville connaissent bien, mais jusqu'à présent ils avaient le choix de préférer prendre leur voiture et se garer sur le port ou directement au bas des îles, pour se promener entre amis, aller boire un café, manger au restaurant, séjourner à l'hôtel.Ce choix leur sera, dès la saison prochaine, refusé.