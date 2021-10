Paris : La Corse à l’honneur sur le salon du tourisme mondial « IFTM TOP RESA » jusqu'au 8 Octobre

Conséquence, elle sera mise en avant face à 200 destinations et près de 34 000 professionnels du secteur. Une opportunité pour notre île d’être identifiée et surtout de doper sa notoriété à travers ce nouveau format. La présidente de l’ATC, Angèle Bastiani, sera présente sur le salon le 6 octobre.



Les enjeux du Salon



Pour l’ATC, quelques grands enjeux se dessinent d’ores et déjà. A commencer par la quête d’un nouveau souffle du tourisme insulaire. En dépit d’un bilan 2021 satisfaisant qui fait pratiquement jeu égal avec la saison 2019 en termes de la fréquentation, des marges de manœuvre existent. Réfléchir à la conquête de nouveaux marchés, renforcer et fidéliser les clientèles européennes (Italie, Allemagne, suisse, Belgique et Europe du Nord), mettre le cap sur une meilleure accessibilité de l’île et repenser l’offre des transports figurent également au chapitre des priorités. Il va de soi que la diversification de la clientèle ne se décrète pas, elle se construit avec toute une série d’acteurs qui vont des professionnels aux transporteurs, sans oublier les offices de tourisme. Enfin, le projet GRITACCESS (Grand itinéraire thyrrénien accessible au patrimoine), projet d’itinéraire touristique Européen, sera particulièrement valorisé. L’ATC, en effet, a été désignée comme cheffe de file de la communication à venir.



Les partenaires de l’ATC sur le salon



La délégation Corse sera composée par les équipes de l’ATC (pôle développement et pôle promotion), les transporteurs, (Air Corsica, La méridionale et Corsica Linea), les agences de voyages, (Ollandini voyages, Corsicatours, destination Corse, Les Beaux voyages, Marina d’Oru , J 2 A Evasion, Corsica incoming, Cors’alpha touring, ), des Socio professionnels (Univac-Hotel club Joseph Charles, Marina d’oru), des représentants de la filière MICE (tourisme d’affaires) comme Corsica exclusive, des Offices de tourisme (OT Calvi Balagne, OT ile rousse Balagne). Seront présents également, sur une journée ou deux, l’équipe des ports de la CCI Bastia