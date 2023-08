Paola Geronimi, de Bastia à Roland Garros

À seulement 16 ans, Paola Geronimi a eu la chance de vivre un moment inoubliable en foulant les courts de Roland Garros lors des éditions de mai et juin 2023 en tant que ramasseuse de balles. Sélectionnée parmi les 280 jeunes ramasseurs, cette joueuse de l'Open Tennis Club de Bastia a pu côtoyer des grands noms du tennis, dont Carlos Alcaraz, le numéro 1 mondial. Pour Paola, être ramasseuse lors d'un de ses matches était un objectif rêvé et réalisé. “C’était vraiment mon objectif d’être ramasseuse durant l’un de ses matches. Après, ils étaient tous très respectueux et sympathiques”, explique l’adolescente.



Cependant, cette opportunité ne s'est pas offerte à elle sans efforts. Paola a dû passer des sélections rigoureuses au QG de la Ligue Corse de Tennis à Lucciana, suivies de deux jours de formations intensives. “On nous a appris le rouler, et le lancer. Ensuite, pour le stage c’était un peu plus technique, que ce soit pour les changements de côtés, les parasols ou encore savoir gérer un tie-break. Après comme il s’agissait de beaucoup de répétitions, c'était assez simple à intégrer. Alors que pour la formation, cela s’est compliqué, car c’était intense d’enchaîner deux journées complètes", indique la pensionnaire du OTC.

Passant du front de mer de Bastia, où se situe son club, aux prestigieux courts de Roland Garros, Paola a vécu une expérience formidable et enrichissante. Elle a pu découvrir la diversité des ramasseurs venus des quatre coins du globe et a acquis en autonomie et en indépendance, tout en s'émerveillant de l'ambiance extraordinaire qui régnait pendant le tournoi. “C’était une expérience vraiment formidable et très enrichissante que cela soit d’un point de vue d'ouverture sur le monde avec des ramasseurs des quatre coins du globe, mais aussi, car cela nous fait gagner en autonomie et en indépendance, c’était vraiment génial. Sans parler de l’ambiance qui était extraordinaire”, jubile Paola.





Un bon niveau

Immobile jusqu’au moment de renvoyer la balle ou être disponible pour les joueurs, Paola enchaînait les rotations avec les autres ramasseurs. “Entre nous, il y avait une bonne influence. Nous avions tous envie d’aller au plus loin, mais tout le monde se tirait vers le haut donc j’en retiens un très bon souvenir”, raconte la jeune joueuse de tennis. Du soutien, il en fallait puisque ces jeunes bénévoles, âgés entre 11 et 16 ans, étaient jugés et marquaient des points en fonction de leur bonne performance. Pour les contrôler, deux à trois jurys par match les observaient. “Il fallait être le plus juste possible. Tous nos gestes étaient scrutés et si ça n’allait pas, on nous disait quoi améliorer”, poursuit-elle.



Les points servaient aux jeunes ramasseurs de balles à passer le tour suivant. C’était le cas de Paola Geronimi qui a réussi à atteindre un bon niveau lors du tournoi. “Malgré mon arrêt en quart de finale, j’ai relativisé en me disant que j’étais dans les 130 derniers à pouvoir ramasser. J’ai tout de même pu continuer jusqu’au bout en ramassant les finales juniors.”